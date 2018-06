Ludwigsfelde

Ein Mann hat am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr auf einem Spielplatz an der Walther-Rathenau-Straße in Ludwigsfelde eine Kita-Erzieherin angegriffen. Die Frau war mit einer Kindergruppe auf dem Spielplatz, als der sehr aggressive 50-Jährige unvermittelt auf die Gruppe losging. Zunächst scheuchte er die Kinder auseinander, dann bedrohte er die Erzieherin mit einem Spaten. Er setzte diesen allerdings nicht ein. Eine 40-jährige Frau, die der Erzieherin zur Hilfe kam, wurde von dem Mann ins Gesicht geschlagen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Mann beleidigte dann weitere Personen, die hinzugekommen waren und versuchten, den Mann in Schach zu halten, bis die Polizei kam. Die Beamten fixierten den stark alkoholisierten 50-Jährigen dann schließlich. Ein Notarzt wies ihn in eine psychologische Fachklinik ein. Bei der anschließenden Entnahme einer Blutprobe gab der Mann dann gegenüber dem Arzt verfassungsfeindliche Parolen von sich. Der Mann bekam eine Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

Von MAZonline