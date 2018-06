Landkreis Teltow-Fläming

Luckenwalde: Auf einer Großbildleinwand im Luckenwalder Nuthepark werden alle Deutschlandspiele, die Wochenendspiele sowie alle Spiele ab dem Achtelfinale übertragen. Für alle, die zwischendurch auch mal eine kleine Fußballpause brauchen, warten an spielfreien Tagen einige kulturelle Höhepunkte. Veranstalter ist der Stadtmarketingverein. Der Eintritt ist frei. Luckenwalde: In der Gaststätte Waldidyll im Luckenwalder Elsthal werden die Spiele der WM übertragen. Zossen: Im Zossener E-Werk sind alle Deutschlandspiele auf Großbildleinwand zu sehen. Wünsdorf: Im griechischen Restaurant „Akropolis“ in Wünsdorf-Waldstadt werden alle Spiele der WM auf Großbildleinwand übertragen. Ludwigsfelde: Die Deutschlandspiele werden auf Leinwand auf dem Rathausplatz in Ludwigsfelde übertragen. Veranstalter ist die Stadt, Der Eintritt ist frei. Glau: Im Rahmen der 650-Jahrfeier wird das zweite Spiel der deutschen Elf am 23.6. auf der Dorfaue übertragen Dahme: Die Spiele der Fußball-WM sind im Kino-Café Dahme zu sehen

Landkreis Dahme-Spreewald

Dannenreich: In der Gaststätte „Friedenseiche“ in Dannenreich werden alle Deutschlandspiele übertragen. Wildau: In der Fire & Ice Cocktailbar in Wildau sind alle Spiele der Fußball-WM zu sehen Bestensee: Im Königlichen Forsthaus Bestensee sind die Spiele der deutschen Mannschaft zu sehen Wildau: Im WM-Garten auf dem Campus der TH Wildau sind alle Deutschland-Spiele zu sehen Wildau: Die Deutschland-Spiele sind in der Villa am See in Wildau zu sehen