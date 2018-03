Maibaum, die Dritte

JÜTERBOG. .

Die von der Kreishandwerkerschaft mit der Stadt Jüterbog organisierte Veranstaltung fand großen Zuspruch, sodass sich die Verantwortlichen entschlossen, dem Ereignis diesmal einen richtigen Volksfestcharakter zu geben. Am 28. April werden sich Handwerkerinnungen unter dem Motto „Alles für die Kinder“ präsentieren. „Wir müssen bereits bei den Kindern das Interesse fürs Handwerk wecken, um unsere Zukunft zu sichern“, meint Graf.

Für jedes Gewerk wurde in Absprache mit den Kitas und Horten der Umgebung ein passendes Partner-Angebot gefunden. So wird der Kfz-Meister gemeinsam mit den Seifenkisten-Rennern einer Kita ausstellen, bei den Klempnern experimentieren die Kinder Wasser und Rohrverbindern, und die Zimmerleute stellen Rohlinge für den Stelzenbau bereit. Rund 15 verschiedene Berufe werden vertreten sein, ein Spendenhäuschen an jedem Kinderstand soll den Kindereinrichtungen eine kleine Extra-Einnahme bringen.

Dem vergrößerten Festkomitee gehören neben Andreas Graf auch Monika Nagel (Wirtschaftsförderung) und Vilma Trempler (Kreishandwerkerschaft) mit Wolfgang Liesigk von der Langenlipsdorfer Fläming-Bau GmbH und Arnold Schröder von der Schröder GbR aus Gräfendorf zwei weitere Handwerker an. Heiko Ratsch als Leiter des Bauhofs Jüterbog wird sich um die Vorbereitung vor Ort kümmern. Die bereits im Juli 2012 begonnene Planung ist derzeit in vollem Gange.

Der Startschuss wird um 13 Uhr mit dem Stellen des Maibaums gegeben, der als „Geschenk der Handwerker an die Stadt“ gilt. Anschließend gibt es den traditionellen Bändertanz, bevor die Fläming-Musikanten aufspielen. Die Moderation übernimmt Arnold Schröder, er wird dem Publikum Handwerkerberufe präsentieren. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, gegen 16 Uhr soll das Fest ausklingen. Das Beispiel soll aus Sicht der Organisatoren ruhig Schule machen, Kreishandwerksmeister Jörg Peschke wird sich den „Probelauf“ anschauen. Er kann sich künftig auch für andere Städte des Kreises ein Maibaumfest vorstellen. In Ludwigsfelde wird es in diesem Jahr ein Kinderfest zum Thema Handwerk geben. Zunächst sind jedoch die Handwerker der Region aufgefordert beim dritten Maibaumstellen zum Mitmachen aufgefordert. (Von Gerald Bornschein)