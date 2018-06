Rehagen

In Rehagen macht Spielen nun noch mehr Spaß. Mit einem großen Kinderfest wurden Freitag neue Geräte auf dem Spielplatz an der alten Schule eingeweiht. Darüber freuten sich die Kinder, Ortsvorsteher Udo Wildenhein (r./CDU) und weitere Mitglieder des Heimat- und Freizeitvereins. Die Spielgeräte kosteten 10 000 Euro. Jeweils die Hälfte dieser Summe steuerten die Gemeinde Am Mellensee und das Brandenburger Bildungsministerium bei. Die Fördermittel wurden im Rahmen des Programmes „Spiel.Platz“ bewilligt.

Von Frank Pechhold