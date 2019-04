„Aves cantus“ ist lateinisch und bedeutet übersetzt so viel wie „Der Gesang des Vogels“. Vor wenigen Tagen erfüllte Cornelia Clemens sich einen großen Traum und eröffnete ihr eigenes Lifestyle-Geschäft in der Straße Vogelgesang in Blönsdorf. Ihre Inspiration holt sie sich vor allem aus Skandinavien.