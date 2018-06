Altes Lager

Ein Betrunkener, der den Hitler-Gruß zeigte, wurde am Sonntag in Altes Lager in Gewahrsam genommen.

Polizisten waren gegen 16 Uhr gerade mit einer hilflosen Person befasst, als der Mann auf sie zukam, plötzlich den rechten Arm hob und den Hitlergruß skandierte. Zudem beleidigte er die Beamten. Trotz mehrfacher Aufforderung ließ der 28-jährige Obdachlose nicht von seinem Treiben ab.

Daher nahmen die Polizisten den Mann mit zur Ausnüchterung und der Verhinderung weiterer Straftaten auf die Wache. Ein Atemalkoholtest ergab 3,17 Promille. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Mann wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

