Niedergörsdorf

An der Ecke Wölmsdorfer Weg/Dorfstraße in Niedergörsdorf wurde am Dienstag um kurz nach 16 Uhr ein einjähriges Kind bei einem Unfall verletzt. Ein 56-jähriger Mann befuhr mit seinem Audi die Dorfstraße. An der Kreuzung zum Wölmsdorfer Weg wollte er nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Fahrradfahrer, der aus der Friedensstraße kam und den Wölmsdorfer Weg passierte.

Der 26-jährige Radfahrer hatte an seinem Fahrrad einen Anhänger angebracht, in dem das Kind saß. Infolge der Kollision fiel der Anhänger um, das Kind wurde verletzt. Rettungskräfte brachten es zur Behandlung ins Krankenhaus.

Von MAZonline