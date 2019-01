Am letzten Messewochenende der Grünen Woche in Berlin wurde die Jüterbogerin Gabriele Hasenpusch zur neuen Flämingkönigin gekrönt. Zudem präsentierten sich Dahme-Seenland und Fläming mit kulinarischen Highlights, Kulturprogramm und Ausflugszielen auf der Bühne in der Brandenburg-Halle 21a.