Petkus

Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr ist auf der B 115 kurz hinter Petkus ein VW Tiguan mit einem großen Wildschwein kollidiert. Das Wildschwein konnte sich in den Wald retten, die Polizei fand es nicht mehr. Am Pkw entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Von MAZonline