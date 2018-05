Luckenwalde

Von Samstag zu Sonntag wurden im Landkreis Teltow-Fläming mehrere betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Bereits um 12 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Hyundai-Fahrer auf einem Parkplatz in Ludwigsfelde, der offenbar alkoholisiert wirkte. Die Beamten trafen den 47-jährigen Fahrer an und wiesen ihm per Atemalkoholtest 0,74 Promille nach.

In Luckenwalde wurden gegen 22.15 und 23.30 Uhr Fahrradfahrer kontrolliert. Im ersten Fall in der Beelitzer Straße saß ein 47-Jähriger mit 1,8 Promille auf dem Sattel, im zweiten Fall fuhr ein 57-Jähriger mit 1,95 Promille durch die Große Weinbergstraße.

In Trebbin wurde gegen 3.30 Uhr ein 22 Jahre alter Trabi-Fahrer angehalten und kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab 0,9 Promille. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Polizei fertigte Anzeigen.

Von MAZonline