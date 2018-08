Rangsdorf

Am Sonnabend und Sonntag sind am Instandhaltungsarbeiten am Bahnhof Rangsdorf geplant. Gebaut wird an den Entwässerungsanlagen zwischen den Gleisen in der Nähe der Treppe zum Bahnsteig 2 (Richtung Zossen). Die Bauarbeiten dauern von Sonnabend, 5 Uhr bis zum Montag, 5 Uhr. Die Arbeiten können zu Lärmbelästigungen führen, auch nachts, teilten die Gemeinde Rangsdorf und die Bahn mit. Wegen der Bauarbeiten fällt auch der RE 7 aus, der RE 5 fährt nach verändertem Fahrplan (die MAZ berichtete). Zwischen Blankenfelde und Schönefeld besteht Schienenersatzverkehr. Der Bahnsteig 2 wird für die Bauzeit gesperrt.

Nähere Informationen gibt es an den Aushängen oder unter https://bauinfos.deutschebahn.com

Von MAZonline