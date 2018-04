Weil ein Citroën vor ihm erhebliche Schlangenlinien fuhr, hat ein Autofahrer in Rangsdorf am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr die Polizei gerufen. Die Beamten trafen den Citroën-Fahrer in dessen Wohnung an und ließen ihn pusten. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Dem Mann wurde eine weitere Autofahrt untersagt, außerdem musste er mit auf die Wache kommen und einen Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Von MAZonline