Rangsdorf Umzug des FiZ Rangsdorf - DRK und ASB unter einem Dach Das FiZ Haus der Familie ist fast leer. Nach der Sperrung wegen mangelhaften Brandschutzes ziehen die Angebote an die Seebadallee. Ein Vorschlag des Bürgermeisters muss nun warten.

In dem Haus an der Seebadallee 9 in Rangsdorf ist künftig neben der ASB-Tagespflege und dem Seniorentreff auch das Haus der Familie des DRK untergebracht. Quelle: Foto: Christian Zielke