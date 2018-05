Groß Machnow

Unbekannte sind am Montag zwischen 18.15 und 19 Uhr in das Haus einer Frau in Groß Machnow eingebrochen, während die Frau im Garten war. Die Täter durchwühlten das Schlafzimmer und entwendeten diverse Gegenstände im Wert von etwa 2500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Von MAzonline