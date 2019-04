Groß Machnow

Eine 59-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall auf dem Bürgersteig an der B 96 in Groß Machnow verletzt wporden. Eine 50-jährige VW-Fahrerin hatte sie übersehen, als sie sich aus einer Grundstücksausfahrt heraus tastete, um auf die B 96 zu fahren. Das Auto und die Radlerin stießen zusammen, anschließend stürzte die 59-Jährige auf die Motorhaube. Sie wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachsachaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZonline