Groß Machnow

Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes am Birkenweg in Groß Machnow ist am Dienstag gegen 9.15 Uhr ein Pkw beim Ausparken mit einem geparkten Auto zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Von MAZonline