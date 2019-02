Groß Machnow

Am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr ist es auf der Klein Kienitzer Straße in Groß Machnow, nur 100 Meter vor dem Südring-Center, zu einem Wildunfall gekommen. Ein Auto stieß mit einem plötzlich aus dem Wald kommenden Reh zusammen. Am Auto entstand ein Schaden von 500 Euro.

Von MAZonline