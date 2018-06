Der Protest der Anwohner der Rangsdorfer Winterfeldallee hatte Erfolg. Der rund 300 Meter lange Abschnitt zwischen Groß Machnower Allee und Wiesengrund soll im kommenden Jahr geplant und anschließend ausgebaut werden. Anwohner Norbert Kampe war nach der Gemeindevertretersitzung am Donnerstag erleichtert: „Ich bin froh, dass die Politiker zur Einsicht gekommen sind.“

SPD, CDU, Linke und Grüne wollten Straße erst nach 2020 bauen

Anlass für den Aufruhr war ein Antrag von SPD, CDU, Linken und Grünen zum Haushalt 2018. Darin sollte das Geld für die Planung des nicht ausgebauten Teils der Winterfeldallee auf die Zeit nach 2020 verschoben werden. Ursprünglich sollten die Planungen 2019 beginnen.

„Wir werden seit Jahren vertröstet“, ärgerte sich Norbert Kampe in der Einwohnerfragestunde. Bei Regen gleicht die Straße einer Schlammpiste, bei Trockenheit kämpfen die Anwohner mit dem Staub. Wegen der Abbrüche des Pflasters stürzen immer wieder Radfahrer und verletzen sich.

Bau der Bansiner Allee wird vorgezogen

„Wir haben bisher immer auf Rechtsanwälte und einstweilige Verfügungen verzichtet“, sagt Norbert Kampe. Als sie nun erfuhren, dass die Bansiner Allee zuerst ausgebaut werden soll, war es mit ihrer Geduld vorbei.

Stephan Wilhelm, der SPD-Fraktionsvorsitzende, schlug deshalb vor, einen Teil der Kosten für den Bau der Bansiner Allee auf ein späteres Jahr zu verschieben, um die Winterfeldallee zu planen. Die Bansiner Allee zwischen Puschkinstraße und Usedomer Straße zu bauen sei sinnvoll, sagte Wilhelm, da die Puschkinstraße ohnehin 2019 erneuert wird – sie soll das Bücker-Gelände künftig mit erschließen.

Haushalt 2018 mit großer Mehrheit bestätigt

Unterdessen hat Rangsdorf nach fast einem halben Jahr vorläufiger Haushaltsführung endlich einen mit großer Mehrheit bestätigten Haushalt. Der nächste Finanzplan steht bereits in den Startlöchern. Tassilo Soltkahn, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, kündigte einen Nachtragshaushalt an, in dem der Kredit für den Hort enthalten sein soll.

Investitionen wie der Bau des Friedhofswegs in Klein Kienitz und der Ausbau des Reiherstegs in Rangsdorf sollen sich dort wiederfinden. Im Reihersteg will eine Anwohnerinitiative bis zum Herbst Vorschläge für einen reduzierten Ausbau vorlegen. Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) kommentierte den Haushalt nüchtern: „Immerhin ist seit 2014 wieder Straßenbau vorgesehen.“

