Genshagen

Ein Lkw ist am Montagmorgen auf der A10 Richtung Magdeburg, zwischen den Abfahrten Rangsdorf und Genshagen, auf einen Opel Kleintransporter aufgefahren, der an einem Stauende angehalten hatte. Dabei wurde der 49-jährige Fahrer des Kleintransporters verletzt, er kam ins Krankenhaus. Er hatte noch den Warnblinker eingeschaltet, als er am Stauende hielt, trotzdem prallte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen den Transporter. Dieser war nicht mehr fahrbereit, für die Bergung wurden zwei Spuren zeitweise gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von 12 000 Euro.

Von MAZonline