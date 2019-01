Rangsdorf

Bei einem Unfall an der Ecke Fichtestraße/ Seebadallee in Rangsdorf ist am Montag gegen 8.30 Uhr eine 78-jährige Radfahrerin verletzt worden. Eine 28-Jährige hatte mit ihrem Ford rückwärts aus der Seebadallee ausgeparkt, dabei übersah sie die Radlerin, die auf dem Radweg der Seebadallee in Richtung Kienitzer Straße fuhr. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Die Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens versorgte die 78-Jährige.

Von MAZonline