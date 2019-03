Rangsdorf

Bei einem Unfall an der Kreuzung Birkenweg und Berliner Chaussee in Rangsdorf ist am Donnerstagnachmittag ein Kind verletzt worden. Ein 34-Jähriger war mit seinem VW auf einen haltenden Hyundai aufgefahren und hatte diesen auf einen davor stehenden Nissan geschoben. Dabei wurde ein fünfjähriges Mädchen verletzt, das in dem Hyundai saß. Es wurde ins Krankenhaus gebracht. Schaden an den Autos: 10 000 Euro.

Von MAZonline