Rangsdorf

Ein 56-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag gegen 18.15 Uhr bei einem Unfall in der Kienitzer Straße in Rangsdorf verletzt worden. Ein 76-jähriger Mann wollte mit seinem Mercedes von einem Parkplatz auf die Straße fahren und übersah dabei den Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war, den der Wagen überqueren musste. Dieser stieß mit dem Auto zusammen und stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline