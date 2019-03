Rangsdorf

Bei einer Personenkontrolle am Freitagabend haben Beamte der Bereitschaftspolizei bei zwei Männern in Rangsdorf Cannabis und ein verbotenes Einhandmesser gefunden. Sie hatten die 20- und 21 Jahre alten Männer an einer Bushaltestelle überprüft. Dabei fiel den Beamten ein starker Cannabisgeruch auf, der von einem der beiden Männer ausging. Als sie daraufhin seine Sachen überprüften, stellte sich heraus, dass der 20-Jährige Betäubungsmitteln mit sich führte. Weiterhin entdeckten die Polizisten bei ihm noch ein verbotenes Einhandmesser, das den Bestimmungen des Waffengesetzes unterliegt. Bei seinem 21-jährigen Begleiuter wurde ein Schlagring gefunden, auch dieser ist verboten. Die mutmaßlichen Drogen wurden für das weitere Ermittlungsverfahren sichergestellt. Die Männer bekamen jeweils Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Von MAZonline