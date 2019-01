Rangsdorf

Ein weißer BMW mit dem Kennzeichen M-E 3313 ist zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, in Rangsdorf gestohlen worden. Der Wagen stand unter einem Carport in der Wacholderstraße. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Von MAZonline