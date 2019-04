Rangsdorf

Am Dienstag gegen 5 Uhr ist auf der Landstraße zwischen Rangsdorf und dem Gewerbepark ein Auto mit einem plötzlich die Fahrbahn kreuzenden Wildschwein kollidiert. Das Tier verendete am Unfallort. Das Fahrzeug blieb mit einem Schaden in Höhe von 400 Euro fahrbereit.

Von MAZonline