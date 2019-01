Rangsdorf/Nächst Neuendorf

Gleich bei sechs verschiedenen Personen in Rangsdorf und Nächst Neuendorf haben am Sonntag falsche Polizisten versucht, Informationen über Wertgegenstände in der Wohnung zu bekommen. Der Betrüger, der sich als ein Polizist namens Wagner vom Zossener Revier ausgab, behauptete, Einbrecher hätten geplant, hohe Bargeldbeträge aus den Wohnungen der Angerufenen zu stehlen. Doch alle sechs erkannten die Betrugsmasche, gaben keine Auskünfte und informierten im Anschluss die richtige Polizei. Die ermittelt nun und rät generell, sich am Telefon nicht von Unbekannten ausfragen zu lassen.

Von MAZonline