Rangsdorf

Unbekannte haben am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr einen Fahrkartenautomaten auf dem Bahnhof Rangsdorf beschädigt. Der Automat befindet sich auf dem Bahnsteig Richtung Berlin. Die Täter hatten nach Angaben der Polizei versucht, das Gerät mit einem bisher unbekannten Werkzeug zu öffnen. Dabei beschädigten sie es massiv, konnten es aber trotzdem nicht aufbrechen. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt, aber offenbar ohne Beute. Beamte der Kriminaltechnik sicherten am Tatort Spuren. Die Deutsche Bahn wurde informiert und wird sich um die Instandsetzung des Automaten kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang stellt sie folgende Fragen: Wer konnte am Morgen des 6. Februar auf dem Bahnhof Rangsdorf oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit der Beschädigung des Automaten in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf die unbekannten Täter liefern? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter der Rufnummer 03371/6000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg zu melden. Alternativ können Zeugen auch das Hinweisformular unter www.polizei.brandenburg.de nutzen.

Von MAZonline