Rangsdorf

Zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Dienstag, 18.50 Uhr, sind Unbekannte in einen Schuppen am Rangsdorfer Ring in Rangsdorf eingebrochen. Sie hebelten dazu die Tür auf. Anschließend stahlen sie vier Tragegefäße aus Aluminium. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Von MAzonline