Rangsdorf

Am Montagmorgen gegen 9 Uhr gab es auf der A 10 zwischen dem Schönefelder Kreuz und Rangsdorf einen schweren Unfall, an dem ein Lkw, ein Kleintransporter und zwei Pkw beteiligt waren. Vier Menschen wurden verletzt. Infolge des Unfalls musste die Autobahn in Fahrtrichtung Dreieck Nuthetal zeitweise voll gesperrt werden. Der Rückstau baute sich schnell auf und reichte zeitweise bis weit über das Schönefelder Kreuz hinaus.

Feuerwehrleute beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Quelle: Aireye

Weiterer Unfall im Rückstau nahe Königs Wusterhausen

Die Autobahnpolizei bemühte sich um eine schnelle Abwicklung der Unfallaufnahme, so dass die Autobahn schnell geräumt werden konnte. Nach knapp einer Stunde konnten zwei der drei Fahrspuren wieder freigegeben werden. Zur Unfallursache gibt es noch keine Angaben, die Polizei ermittelt dazu.

Im Rückstau kam es nur kurze Zeit später zu einem weiteren Unfall. Auf Höhe der Anschlussstelle Königs Wusterhausen kollidierten zwei Lkw miteinander, wahrscheinlich hatte der Unfallverursacher den noch bestehenden Rückstau übersehen. Trotz erheblicher Schäden waren weder Feuerwehr noch Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei sperrte den rechten Fahrstreifen in Richtung Schönefelder Kreuz. Aufgrund dieser Behinderung kam es erneut zu einer Passierdauer von mehr als 40 Minuten. Laut Polizeibericht beläuft sich der Schaden auf 20.000 Euro.

Von Julia Marchand