Rangsdorf

Der Wasserverband KMS hat die Ursache für die Keimbelastung des Rangsdorfer Trinkwassers bekanntgegeben: Bei Schweißarbeiten an einer PE-Trinkwasserleitung in Rangsdorf sei handelsübliches Mehl zum Trockenhalten der Schweißflächen eingesetzt worden, berichtete der KMS am Donnerstag. Dieses Mehl wurde dann in das Trinkwassernetz eingeschwemmt und diente dort als Nahrung für die vorhandenen Bakterien. Dadurch vermehrten sich diese und sorgten für den Anstieg der coliformen Keime.

Nur nicht gesundheitsgefährdende Keime gefunden

Bei ihnen handelte es sich aber nur um den nicht gesundheitsgefährdenden Keim Leliottia amnigena, so der KMS. Das haben Untersuchungen in einem Labor in Karlsruhe und einem Labor in Dresden ergeben. Grundsätzlich werden coliforme Keime wie dieser als sogenannte Indikatorparameter behandelt. Ihr Auftreten zeigt an, dass etwas nicht in Ordnung ist. Nach dem Fund habe deswegen die Suche nach den Ursachen und die genaue Bestimmung der entdeckten Keime begonnen, erläuterte KMS-Verbandsvorsteherin Heike Nicolaus.

Leitungen werden gespült

Da die Ursache nun bekannt ist, konnten auch Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die Betriebsgesellschaft DNWAB hat damit begonnen, das Leitungsnetz zu spülen, um es wieder keimfrei zu bekommen.

Abkochgebot in Dahlewitz und im Osten von Rangsdorf aufgehoben

Im östlichen Teil von Rangsdorf und in Dahlewitz konnte das am 24. Mai erlassene Abkochgebot für Trinkwasser mittlerweile wieder aufgehoben werden. Dort ist das Trinkwasser wieder uneingeschränkt nutzbar. Der südliche Teil von Rangsdorf rings um die Bergstraße wurde am Dienstag auf das Wasserwerk Lindenbrück umgeschaltet, auch dort kann das Abkochgebot wahrscheinlich demnächst außer Kraft gesetzt werden (die MAZ berichtete).

Wann das für den restlichen Ort passiert, steht noch nicht fest. Der Verband will die Verbraucher über seine Internetseite auf dem Laufenden halten: www.zv-kms.de

Von Carsten Schäfer