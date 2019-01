Rehagen

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht von Donnerstag zu Freitag mit seinem Audi in einer scharfen Rechtskurve auf der Chausseestraße in Rehagen von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend prallte der Wagen erst gegen eine Laterne und dann gegen ein Straßenschild. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Bei seiner ersten Befragung stellten Polizisten Alkoholgeruch fest, ein Test ergab 1,87 Promille. Außerdem hat der Mann keinen Führerschein.

Von MAZonline