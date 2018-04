Teltow-Fläming Badesaison - Rettungsschwimmer schlagen Alarm Endlich wird’s warm. Wasserratten tummeln sich in den Seen. Ehrenamtliche Rettungsschwimmer von DLRG und DRK-Wasserwacht rüsten sich für die Badesaison – doch sie kämpfen auch mit Personalproblemen.

Den ersten Badespaß im Freien in diesem Jahr haben Lennox, Lilly und Lara (v.l.) am Freitag im Krummen See im Mittelwalder Ortsteil Krummensee. Quelle: Gerlinde Irmscher