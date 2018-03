n.

Frank Gerhard: Die Aufgabe ist bestimmt nicht vergnügungssteuerpflichtig – weder der Wahlkampf noch das Amt. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, aus dem man beschädigt herausgehen kann. Aber ich sehe mich in der Verantwortung, schließlich habe ich auch viel Kritik geübt. Ich bin von Ortsvereinen und vielen Parteimitgliedern auf eine Kandidatur angesprochen worden. Sie erwarten, dass ich meine Forderungen umsetze – und trauen mir das auch zu.

Die SPD hat im Kreis seit der Wende die Vormachtstellung, ist ein SPD-Kandidat damit automatisch Favorit?

Gerhard: Es wird alles andere als ein Selbstläufer. Aber wir werden keine Wohltaten versprechen. Wir werden aber versprechen, dass wir die Haushaltskonsolidierung mit Taten und nicht mit schönen Worten angehen.

Landrat Giesecke stürzte über seine Korruptionsaffäre, auch gegen Sie wurde ermittelt. Sind Sie angreifbar?

Gerhard: Nein. Ich bin damit von Anfang an offen umgegangen. Ich habe mich viermal zu Arbeitsessen von jeweils unter 24 Euro einladen lassen. Das war ein Fehler, ich hätte das selbst zahlen müssen. Das Verfahren gegen mich wurde gegen Zahlung einer Geldauflage an einen gemeinnützigen Verein beendet. Wer das skandalisieren will, soll es gern tun.

Mit einer Direktwahl wird die Stellung eines Landrats gestärkt. Wie wollen Sie das nutzen?

Gerhard: Ich will mich für ein neues Wir-Gefühl einsetzen. Ich trete auch deshalb an, um das Klima im Kreistag und in der Kreisverwaltung zu verbessern. Auch die Kooperation mit den Städten und Gemeinden will ich stärken. Anders können wir die Probleme im Kreis nicht in den Griff kriegen.