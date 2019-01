Saalow

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hechtstraße in Saalow hat eine Polizeistreife am Montag gegen 15.20 Uhr einen 33-Jährigen erwischt, der ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs war. Der Mann gab zu, dass ein Gericht eine Führerscheinsperre gegen ihn verhängt hatte. Außerdem zeigte er Anzeichen für Drogenkonsum, ein Schnelltest zeigte Amphetamine an. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und muss sich nun wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Fahrens ohne Führerschein verantworten.

Von MAZonline