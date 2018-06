Klausdorf

Ein Simson S51 Moped ist in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in Klausdorf gestohlen worden. Das Moped mit dem Versicherungskennzeichen 337 TVJ stand auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße und war unter einem Carport angeschlossen. Darüber informierte der Besitzer am Sonntag gegen 8.30 Uhr die Polizei.

Von MAzonline