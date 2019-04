Sperenberg

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend in der Nähe eines Waldgebietes an der Puschkinstraße in Sperenberg ein zehn mal zehn Meter großer Laubhaufen in Brand geraten. Zeugen alarmierten Polizei und Feuerwehr, letztere löschte das Feuer, bevor es auf den umliegenden Wald übergreifen konnte. Wie die Flammen entstanden sind, untersucht jetzt die Kriminalpolizei. Es besteht ein Verdacht auf Brandstiftung.

Von MAZonline