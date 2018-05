Sperenberg

Ein Mann hat am Mittwoch gegen 18 Uhr an einer Tankstelle an der Klausdorfer Chaussee in Sperenberg 115 Liter Benzin getankt und ist anschließend weggefahren ohne zu bezahlen. Der Schaden wird auf 170 Euro geschätzt. Allerdings konnte das Kennzeichen seines Autos erkannt werden. Der Tankbetrüger kann deswegen demnächst mit Besuch von der Polizei rechnen.

Von MAZonline