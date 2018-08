Blankensee

Bereits am Freitag gegen 21 Uhr ist die Feuerwehr zum einem Brand in einem Haus nach Blankensee gerufen worden. Dort brach aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Zimmer des Dachgeschosses eines viergeschossigen Gebäudes aus. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Gefahr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Zimmer, in dem das Feuer ausbrach, ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei war ebenfalls vor Ort und sicherte Spuren. Diese sollen Aufschluss über die Ursache des Brandes geben. Zur Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei zurzeit noch keine Angaben machen.

Von MAZonline