Trebbin

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 9.45 und 10.45 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Baruther Straße in Trebbin eingebrochen. Sie durchwühlten einen Wohnraum und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Von MAZonline