Gleich zwei Jubiläen waren am Sonnabend in Löwendorf zu feiern. So wurde der Ort anno 1368, also vor 650 Jahren, zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Und der Verein „Löwendorf ’98“ besteht seit 20 Jahren. Und das, obwohl er eigentlich schon viel länger existiert. „Die Gründung war viel früher“, sagt Michael Baumecker, „aber es hat mit der Eintragung ins Vereinsregister ziemlich lange gedauert.“ So hatten die Mitglieder dieser Vereinsinitiative schon vier Lindenblütenfeste organisiert, bevor sie als offiziell eingetragener Verein anerkannt wurden.

Tradition wurde wieder aufgegriffen

Das Lindenblütenfest hat eigentlich schon eine längere Tradition als dieser Name vermuten lässt. Es entstand aus dem Kinderfest, das die LPG Tierproduktion Löwendorf noch zu DDR-Zeiten immer anlässlich des Kindertages auf dem Dorfanger zelebrierte.

Diese Tradition habe man Anfang der 1990-er Jahre aufgegriffen und im Juni 1995 zum ersten Mal als Dorffest wieder zu neuem Leben erweckt, erinnert sich Baumecker. Den Namen gaben dem Fest die vielen alten Linden auf dem Dorfanger, die zu dieser Zeit immer prächtig blühen.

Die Lustigen Sänger von Christinendorf traten auch beim 24. Lindenblütenfest in Löwendorf auf. Quelle: Hartmut F. Reck

Seitdem sind nicht nur die Linden älter geworden. Auch das Lindenblütenfest und der Verein sind in die Jahre gekommen, ebenso wie seine Mitglieder. Etwa 30 Freiwillige bereiten unter dem Vorsitz von Simone Kaminski Jahr für Jahr das Fest vor, das nicht nur bei den etwa 500 Einwohnern des Trebbiner Ortsteils sehr beliebt ist, sondern auch Besucher aus der weiteren Nachbarschaft anlockt.

Es fehlt der Nachwuchs

„Aber es fehlt der Nachwuchs“, bedauert Karl-Wilhelm Bräucker. Der inzwischen 68-Jährige ist seit Anfang an dabei. „Es fällt uns immer schwerer“, gibt er zu.

Denn zur Organisation solch eines Dorffestes gehört es nicht nur, beispielsweise Geld an der Kegelbahn zu kassieren und die erzielten Punkte zu notieren, oder Tombolalose zu verkaufen. Vielmehr muss der ganze Aufbau der Bühne und der Zelte gestemmt werden, ebenso anschließend wieder der Abbau. Auch können die älteren Vereinsmitglieder nicht mehr den ganzen Tag am Grill oder am Zapfhahn stehen.

Die Kinder sorgten dafür, dass die Kegel wieder aufgestellt werden. Quelle: Hartmut F. Reck

Doch trotz dieses Generationsproblems ließen sich die Vereinsmitglieder und die Besucher des Festes die gute Laune nicht verderben. Gleich zu Beginn traf eine Gruppe kostümierter Stadtfrauen mit der Kutsche auf dem Dorfanger ein. Und kurz darauf folgten auf einem Anhänger, gezogen von einem Traktor, die kostümierten Landfrauen, wohl als Symbol der Verbundenheit zwischen der Stadt Trebbin und dem benachbarten Löwendorf.

So begrüßte auch Trebbins Bürgermeister Thomas Berger (CDU) neben Ortsvorsteher Arno Liersch und der Vereinsvorsitzenden Simone Kaminski die Festgäste.

Ehrung für Ehrenamtler

Und weil Trebbin keine Ehrenamtler mehr auszeichnet, macht es seit diesem Jahr der Ortsbeirat selber. So erhielten Manfred Braune, Ingrid Küthe, Detlef Hasche und Helmut Schaele je eine Urkunde und einen Präsentkorb als Dank für ihr Engagement zugunsten des Dorfes. Höhepunkt der doppelten Jubiläumsfeier war ein Feuerwerk, das von der Stadt Trebbin und dem Ortsbeirat gesponsert wurde.

Von Hartmut F. Reck