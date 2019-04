Thyrow

Ein 23-Jähriger ist bei einem Motorradunfall am Dienstag gegen 20.20 Uhr schwer verletzt worden. Er war auf der B 101 zwischen den Anschlussstellen Thyrow und Trebbin in Richtung Luckenwalde unterwegs. Zeugen zufolge überholte er zwei Fahrzeuge, berichtete die Polizei am Mittwoch. Dann sei er mittig gegen eine Warnbarke zwischen den beiden Fahrstreifen gefahren, die den Anfang der Baustelle dort kennzeichnete. Der Motorradfahrer stürzte, schleuderte zusammen mit dem Motorrad etwa 100 Meter über die Fahrbahn und zog sich schwerste Verletzungen zu. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zwei Autos, ein VW und ein Renault, fuhren in das Trümmerfeld und wurden beschädigt. Die 21-jährige Fahrerin des VW wurde dabei ebenfalls verletzt und kam ins Krankenhaus gebracht. Die B 101 war während der Rettungsmaßnahmen und Bergung für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Von MAZonline