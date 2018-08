Trebbin

Unbekannte haben in der Nacht von Montag zu Dienstag in Trebbin Diesel gestohlen. Die Täter brachen zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, die Tanks von fünf Lkw auf, die in der Straße Am Kulturhaus standen, und zapften insgesamt etwa 250 Liter Diesel ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Sie sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline