Trebbin

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstagabend auf einem Parkplatz am Nelkenweg in Trebbin aus seinem Lkw mit einer Luftdruckpistole auf Mülltonnen geschossen. Eine Zeugin informierte die Polizei. Die Beamten fanden den 39-jährigen in seinem Lkw. Der Mann konnte keinen Waffenschein nachweisen, deswegen wurde die Luftdruckpistole sichergestellt. Zudem bekam der Mann eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Abfallbehälter wurden nicht beschädigt.

Von MAZonline