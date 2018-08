Thyrow

Eine Person ist am Dienstag gegen 13.20 Uhr auf der Bahnstrecke Jüterbog-Luckenwalde im Bereich Kerzendorf-Thyrow von einem Personenzug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Ein Fahrgast des Zuges erlitt einen Schock und wurde zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte und Kriminaltechniker waren vor Ort. Die Ermittlungen zur Identität der Person dauern weiter an. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Die Bahnstrecke war bis kurz nach 16 Uhr gesperrt. Mehrere Züge wurden umgeleitet.

Von MAZonline