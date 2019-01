Lindow

Die Vollsperrung der Lindower Dorfstraße wird aller Voraussicht nach am Mittwoch aufgehoben. Das teilte das Straßenverkehrs des Landkreises Teltow-Fläming am Dienstag auf Anfrage der MAZ mit.

Die Verbindung in den Nachbarort Eckmannsdorf ist damit wieder für alle Fahrzeuge passierbar. „Die weitere Absicherung erfolgt durch eine halbseitige Sperrung des Verkehrs“, erklärte eine Sprecherin der Verwaltung.

Unfall: Pkw kracht in Scheune im Niedergörsdorfer Ortsteil Lindow Quelle: Isabelle Richter

Die Lindower Dorfstraße musste am Freitag vor zwei Wochen aus Sicherheitsgründen von der Polizei abgesperrt werden. Am Vorabend war ein alkoholisierter Autofahrer bei schlechten Witterungsbedingungen in eine Scheune gerast (die MAZ berichtete). Das Gebäude galt seitdem als einsturzgefährdet und stellte eine Gefahr für den Verkehr auf der direkt nebenan liegenden Straße dar. Autofahrer mussten deshalb zuletzt Umwege über Blönsdorf und Gölsdorf in Kauf nehmen.

Die Freigabe der Dorfstraße erfolgt in dieser Woche nach Absprache mit der Polizei und dem Straßenbaulastträger. Zuvor war eine Baufirma vor Ort gewesen, um den Pkw aus der Scheunenwand zu befreien, der seit dem Unfall kopfüber feststeckte.

Von Victoria Barnack