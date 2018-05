Baruth

In der Nähe des Baruther Gewerbegebiets Bernhardtsmüh brennt der Wald. Rund zwei Hektar Wald stehen dort in Flammen, berichtete der Baruther Stadtbrandmeister René Mydaß der MAZ. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle gebracht und ist dabei, ihn endgültig zu löschen. Im Einsatz sind neben Feuerwehrleuten aus der Stadt Baruth auch Kameraden aus der Stadt Zossen, aus der Gemeinde Am Mellensee, aus dem Amt Schenkenländchen sowie Kräfte des Landkreises.

Von MAZonline