Glashütte

Im Wald am Hüttenweg in Glashütte hat es am Montagabend gegen 21 Uhr einen Waldbrand gegeben. Er hatte sich auf einer Fläche von 70 mal 70 Metern ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache ist unklar. Menschen oder Gebäude waren laut Polizei nicht in Gefahr.

Von MAZonline