Teltow-Fläming Wünsdorf - Wasserverband KMS investiert 3,3 Millionen Ein großes Investitionspaket will der Wasserzweckverband KMS schnüren. Millionenschwere Projekte stehen 2019 an. Das letzte Wort bei einigen Bauvorhaben haben die Mitglieder der Verbandsversammlung.

In dem Bürogebäude an der Berliner Chaussee 30 in Wünsdorf hat der KMS seinen Sitz. Quelle: foto: christian Zielke