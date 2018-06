Der Bürgermeister-Wechsel im geschichtsträchtigen Ort Großbeeren ist vollzogen. Carl Ahlgrimm (CDU), der bisherige Chef an der Rathausspitze, ist nach seinen beiden Amtszeiten mit insgesamt 16 Jahren bei seiner letzten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend verabschiedet worden; sein Nachfolger Tobias Borstel (SPD) legte am Freitagmorgen bei einer Dienstbesprechung vor Beschäftigten der Gemeinde und Gemeindevertretern den Amtseid ab. Damit leitet der 36 Jahre alte Potsdamer nun die Geschicke der 8805 Einwohner zählenden Gemeinde (Stand 31.Mai 2018) mit dem so erfolgreichen Güterverkehrszentrum.

Großbeerenes neuer Bürgermeister Tobias Borstel (l./SPD/36Jahre) wird vereidigt; rechts Dr. Michael Richter, Vorsitzender des Gemeinderats Quelle: Jutta Abromeit

Eine offizielle Verabschiedung hatte Ahlgrimm nach Streit im Gemeinderat um die Entwicklung eines Riesenbaugebiets und nach dem Ausgang der Bürgermeisterwahl im Januar wie berichtet abgelehnt. Doch Danke sagen und ihm alles Gute wünschen wollten viele Bürger, deshalb war der Gemeindesaal trotz der Hitze ungewöhnlich voll. Abschiedsblumen im Namen des Gemeinderats überreichte dessen Vorsitzender Michael Richter (CDU). Er erinnerte an Erfolge unter Ahlgrimms Regie und sagte auch, wie bewunderungswürdig der Rathauschef Tiefschläge weggesteckt habe.

Ahlgrimm selbst erklärte, seine Bürgermeisterzeit habe ihm viel, viel Spaß gemacht, sie sei aufregend gewesen. An Ralf Pächnatz-Löwendorf, den Vorsitzenden des 1.Großbeerener Faschingsclubs und FDP-Gemeindevertreter, gab er unter Gelächter eine Bürgschaftsurkunde vom 11.11.2008 und einen Sparstrumpf zurück. Und weil er keine Blumen bekommen wollte, die bei ihm zuhause ohnehin Opfer seiner Katzen, Hunde oder der Esel Fritzi und Bella würden, schenkten ihm die Kameraden der Feuerwehr gleich einen großen Sack Heu.

Abschied des Großbeerener Bürgermeisters Carl Ahlgrimm (CDU) nach zwei Amtszeiten bzw. 16 Jahren an der Rathausspitze – hier zeigt er den Gemeindevertretern den letzten von 200 Zentimetern seines Bandmaßes, mit dem er seit vergangenem Jahr die verbleibenden Arbeitstage zählte. Quelle: Jutta Abromeit

Ahlgrimms Amtszeit endete um Mitternacht. Für Freitag 9 Uhr hatte Michael Richter im Namen des Gemeinderats - er ist Dienstherr des Bürgermeisters - zu einer Dienstbesprechung eingeladen, um den im Januar gewählten Verwaltungsfachmann Tobias Borstel ins Amt einzuführen. Der sprach die Worte des Amtseids nach. Als er unterschreiben wollte - erst mit der Signatur beginnt die Dienstzeit - fehlte ihm ein Stift. „Das muss er noch lernen“, so Richter und gab ihm den eigenen.

Abschied des Großbeerener Bürgermeisters Carl Ahlgrimm (CDU) nach zwei Amtszeiten bzw. 16 Jahren an der Rathausspitze; statt Blumen gab's von der Feuerwehr gleich Heu für die beiden Esel Fritzi und Bella Quelle: Jutta Abromeit

Vorgänger Ahlgrimm sagte: „Im Rathaus gibt es eine tolle Truppe. Geben Sie sich gegenseitig die Chance, Großbeeren weiter so zu entwickeln, wie das seit der Wende geschehen ist und wie ich bei meinem Amtsantritt vor 16 Jahren die Chance hatte.“

Borstel erklärte: „Geben Sie mir diese Chance. Meine Tür steht immer offen.“ Jetzt müsse es nach viereinhalb Monaten seit der Wahl losgehen. Und er sagte: „Ach ja, ich bin ja jetzt im Amt und kann die Dienstbesprechung auflösen.“

Von Jutta Abromeit