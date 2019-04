Gräfendorf

So bunt wie am Donnerstag sind die Schultage für die Mädchen und Jungen der Werbiger Grundschule nur selten. Zwei Tage vor dem Beginn der Osterferien unternahmen sie einen sportlichen „ Osterspaziergang“ nach Gräfendorf, bei dem auch die bunt gefärbten Ostereier nicht fehlen durften.

Knospen statt Schnee

„Eigentlich wollten wir in diesem Jahr erstmals eine Schul-Winterwanderung machen, aber in Ermangelung von Schnee ist daraus leider nichts geworden“, sagt Schulleiterin Petra Schrank. Als alles Warten auf Schnee nichts half und die ersten Krokusse auf dem Schulgelände aus der Erde lugten, entstand die Idee, aus der Winter- eine österlich-sportliche Frühlingswanderung zu machen. „Denn irgendwie mussten wir unser Versprechen ja auch halten und der Zeitpunkt ist genau richtig, weil die Schüler nach einer langen Unterrichtsphase mit ziemlich vielen Tests auch ganz gut eine Pause vertragen können“, so Schrank.

Für die eineinhalb Kilometer von Werbig bis in den Gräfendorfer Gutspark brauchten die Schüler rund 20 Minuten und starteten danach zum Crosslauf durch das hügelige Gelände. Die Begeisterung stand den meisten Schülern nicht nur ins Gesicht geschrieben, sondern war beim lautstarken Austoben auch zu hören. „Es war eben doch nicht alles schlecht, was wir früher in der Schule so gemacht haben“, erinnert sich Schrank an die vielen Sportfeste, die in ihrer eigenen Kindheit zum Schulalltag gehörten. „Mit unserem Konzept ’Bewegte Schule’ bemühen wir uns schon sehr darum, dass die Kinder in Bewegung bleiben und auch der Spaß dabei nicht zu kurz kommt“, so Schrank.

Bunte Traditionspflege

Der zweite Teil des „ Osterspaziergangs“ war spielerischer Natur. Mit großen Plastik-Eiern auf kleinen Löffeln ging es beim traditionellen Eierlauf vor allem um Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Anknüpfend an die noch weitaus ältere Fläming-Tradition des Eiertrudelns kullerten zum Finale die von den Schülern daheim selbstgefärbten Ostereier vom größten Hügel des Parks um die Wette.

Angesichts des großen Anklangs steht für die Schulleiterin schon jetzt fest, dass es im Herbst an gleicher Stelle ein Sportfest und im nächsten Jahr natürlich wieder einen Osterspaziergang geben soll.

Von Uwe Klemens